Amici 21 | quale allievo ha guadagnato di più? Spuntano le cifre da capogiro

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 9 maggio 2022) Se vi siete chiesti chi è stato ilpagato di21 siete nel posto giusto. Nonostante il Serale sia arrivato alla sua conclusione, con la finale prevista per il 15 Maggio 2022, i protagonisti continuano ad essere al centro dell’attenzione. Per loro, non a caso, sono pronte ad aprirsi le porte della grande musica e quella dei migliori teatri di ballo. Tuttavia, una delle domandefrequenti circolate in questi giorni riguarda il compenso degli allievi all’interno del programma. In particolare,concorrente è riuscito a portarsi a casasoldi rispetto ad un altro.21: quanto si guadagna nel talent show? Ci si è sempre chiesti se gli allievi didi Maria De Filippi vengano pagati o meno. La risposta l’abbiamo appresa qualche edizione fa quando ...