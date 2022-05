Ambrosini | ‘Se in Milan vincesse lo scudetto Ibra…’

(Di lunedì 9 maggio 2022) "Ibrahimovic ha dei problemini, ma dentro queste ultime partite può essere ancora decisivo. Per il prossimo anno non so cosa deciderà...

Advertising

gilnar76 : Ambrosini sul futuro di Ibrahimovic: «Se il #Milan dovesse vincere lo scudetto…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Ambrosini sul futuro di #Ibrahimovic ?? - sportli26181512 : Ambrosini: 'Futuro Ibra? Se il Milan dovesse vincere lo scudetto...': In merito a Zlatan Ibrahimovic e al suo futur… - MilanNewsit : Ambrosini: 'Futuro Ibra? Se il Milan dovesse vincere lo scudetto...' - jeanpauldl1998 : Hanno chiesto a Parolo e Ambrosini con chi si può migliorare questo Milan. Parolo ha detto un 7 forte ed è uscito i… -

ilgazzettino.it

..., ha parlato a Dazn del futuro di Ibrahimovic: 'Zlatan ha dei problemini, ma dentro queste ultime partite può essere ancora decisivo. Per il prossimo anno non so cosa deciderà di fare....la paura ha regnato nella partita di oggi, è lecito attendersi un'ultima giornata da brividi, ... VILLA VALLE (3 - 5 - 2) : Cavalieri 6, Fattori 6,6, Martini 6.5, Maritato 6 (37' st Susso ... Olimpiadi Milano-Cortina, boom costi. Zaia: +30% sui cantieri. Il commissario: «Tempi stretti, non si riuscirà