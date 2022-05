Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 maggio 2022)DEL 8 MAGGIOORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA A1 E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE AL MOMENTO PERMANGONO CODE A TRATTI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD PER LA FORTE PIGGIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24TERAMO E VIA ARDEATINA E PIU AVANTI TRA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA PORTONACICO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA NELLE DUE DIREIZONI RESTANO I DISAGI SULLA PONTINA, AUTO IN FILA TRA CASTEL ...