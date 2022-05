TOP10 SETTIMANA: DON MATTEO SENZA FRENI, ISOLA E DAVID CON DATI DA PIENA ESTATE (Di domenica 8 maggio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 1 al 7 maggio 2022. Sul podio Don MATTEO, Nero a metà e Amici.In vetta nella SETTIMANA 1-7 maggio troviamo Don MATTEO con quasi 6,3 milioni di telespettatori: Lux Vide ha fatto centro con Raoul Bova. Sul podio Claudio Amendola con Nero a Metà e Maria De Filippi con la semifinale di Amici.Rai1 è ancora leader del prime time SETTIMANAle con quasi il 20% di share (19,98%) di share a fronte del 15,86% di Canale 5. Nelle 24 ore vince, di poco, l’ammiraglia Rai con il 18,12% di share contro il 17,93% di quella Mediaset. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Don MATTEO6.282.000 #2Rai1Nero a ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 8 maggio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladal 1 al 7 maggio 2022. Sul podio Don, Nero a metà e Amici.In vetta nella1-7 maggio troviamo Doncon quasi 6,3 milioni di telespettatori: Lux Vide ha fatto centro con Raoul Bova. Sul podio Claudio Amendola con Nero a Metà e Maria De Filippi con la semifinale di Amici.Rai1 è ancora leader del prime timele con quasi il 20% di share (19,98%) di share a fronte del 15,86% di Canale 5. Nelle 24 ore vince, di poco, l’ammiraglia Rai con il 18,12% di share contro il 17,93% di quella Mediaset. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Don6.282.000 #2Rai1Nero a ...

