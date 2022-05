Se parli con uno spagnolo fai attenzione a dire questa parola, potrebbe causarti dei problemi (Di domenica 8 maggio 2022) Lo spagnolo è, dopo il Mandarino (lingua Cinese), la seconda lingua più parlata nel mondo. Si calcola che 460 milioni di persone nel mondo parlino lo spagnolo. Lo spagnolo come lo conosciamo tutti, in realtà nasce come “castellano”, la lingua parlata in Castiglia. Attualmente è la lingua materna di ben 20 paesi del mondo. Lo L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 8 maggio 2022) Loè, dopo il Mandarino (lingua Cinese), la seconda lingua più parlata nel mondo. Si calcola che 460 milioni di persone nel mondono lo. Locome lo conosciamo tutti, in realtà nasce come “castellano”, la lingua parlata in Castiglia. Attualmente è la lingua materna di ben 20 paesi del mondo. Lo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

amnestyitalia : ?? +15.000 manifestanti arrestati ?? Proteste pacifiche represse con la violenza ?? Feroce stretta sulla libertà di st… - robbjnss : RT @saraaverd: le amicizie con cui non parli quasi mai ma sapete che ci siete l’uno per l’altro a prescindere >>> - 84Darion : @kjaerinismo @MatteDj23 @GiuseppeGiampa @masolinismo Con voi l'empoli manco ha provato a tirare in porta! Il Torino… - Giacometta3 : RT @VaccinatiTonto: @FurioGarbagnati @Franco32656300 Il Parlamento ha già dato l'assenso. Non si può mica perder tempo dietro alle richiest… - Mattialei : @marcovaldo103 @romeoagresti @DavideAntonelli @RidTheRock @juventibus Ma parli di Ronaldo alla Juve, Ronaldo al Man… -