Salernitana-Cagliari 1-0 LIVE: Verdi su rigore! Clamoroso palo di Grassi (Di domenica 8 maggio 2022) Dentro o fuori in una corsa salvezza che si è fatta sempre più incandescente. Salernitana e Cagliari si giocano all'Arechi... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Dentro o fuori in una corsa salvezza che si è fatta sempre più incandescente.si giocano all'Arechi...

Advertising

Adam_Milanista_ : Salernitana vs Cagliari is intense?? - Mandzo17_ : Dai #Salernitana facci il regalo di mandare in B #Cagliari e #Genoa in un colpo solo - fanpage : Spintoni e provocazioni. All'Arechi accade di tutto #salernitanacagliari - ToussaintMaheu : Sono davvero combattuto. Vorrei che la Salernitana si salvasse; in più se il Cagliari perde ogni speranza è un vant… - Mukethah : Salernitana Vs Cagliari is ?????? -