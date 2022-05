Petrocelli va all'attacco: "No invio armi e togliere la fiducia a Draghi" (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - "L'unica scelta politica vera è fermare l'invio di tutte le armi e togliere la fiducia a Draghi". Vito Petrocelli alza ulteriormente l'asticella e, su Twitter, il presidente della commissione Esteri del Senato - poltrona al centro di un'aspra contesa anche nella maggioranza proprio per le posizione filorusse dell'esponente M5s - passa al contrattacco. L'unica scelta politica vera è fermare l'invio di tutte le armi e togliere la fiducia a Draghi. Tutto il resto sono chiacchiere e propaganda elettorale, perché TUTTI i partiti hanno votato la delega in bianco per armare l'Ucraina fino a dicembre 2022 https://t.co/OdAXPpeIL6 — Vito Petrocelli ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - "L'unica scelta politica vera è fermare l'di tutte lela". Vitoalza ulteriormente l'asticella e, su Twitter, il presidente della commissione Esteri del Senato - poltrona al centro di un'aspra contesa anche nella maggioranza proprio per le posizione filorusse dell'esponente M5s - passa al contr. L'unica scelta politica vera è fermare l'di tutte lela. Tutto il resto sono chiacchiere e propaganda elettorale, perché TUTTI i partiti hanno votato la delega in bianco per armare l'Ucraina fino a dicembre 2022 https://t.co/OdAXPpeIL6 — Vito...

