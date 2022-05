Megafono spento. Biden striglia i suoi 007

Leggi su formiche

(Di domenica 8 maggio 2022) Il presidente Joeavrebbe chiesto alla intelligence community statunitense e al Pentagono di evitare di spifferare ai media tutte le attività di assistenza che Washington fornisce a Kiev. La richiesta, che suona come una sgridata ma è anche parte di un ruolo che la Casa Bianca deve prendere pubblicamente, arriva dopo giorni in cui i giornalisti americani hanno ottenuto molte notizie da “ufficiali” anonimi del mondo difesa e sicurezza sulle informazioni che gli Stati Uniti passano all’Ucraina riguardo ai movimenti russi. Informazioni che poi diventano cruciali per operazioni mirare e contrattacchi. Secondo NBC News,avrebbe avuto un colloquio con il direttore della Cia, William Burns, la direttrice dell’intelligence nazionale, Avril Haynes, e il segretario alla Difesa Lloyd Austin. Per quanto noto il presidente ha definito la pubblicazione ...