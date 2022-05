Martina Franca | rissa in piazza Intervento delle forze dell' ordine

Leggi su noinotizie

(Di domenica 8 maggio 2022) Cinque ragazzi hanno cominciato fra loro unain cui sono volate bottiglie di birra e altri oggetti tanto da procurare a due di lorocontusioni. Tutto questo alla presenza di passanti, anche famiglie e giovani che volevano godersi una serata tranquilla. Tempestivo l’nma i violenti purtroppo si erano già dileguati. Il tutto è iniziato davanti ad un locale etnico diXX Settembre per poi inasprirsi all’angolo con via Verdi davanti ad un noto negozio di abbigliamento. A picchiarsi, persone palesemente non del posto. (Giovanni Fumarola) L'articoloin