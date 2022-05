Mara Venier annulla l’ospitata di Manuel Bortuzzo e lui non la prende bene (Di domenica 8 maggio 2022) Mara Venier questo pomeriggio avrebbe dovuto ospitare Manuel Bortuzzo a Domenica In insieme a suo padre Franco (!), ma alla fine ha annullato tutto. A svelare il perché di questa decisione c’ha pensato DavideMaggio.it che ha così scritto: “Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e DavideMaggio.it vi svela il motivo. Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in ... Leggi su biccy (Di domenica 8 maggio 2022)questo pomeriggio avrebbe dovuto ospitarea Domenica In insieme a suo padre Franco (!), ma alla fine hato tutto. A svelare il perché di questa decisione c’ha pensato DavideMaggio.it che ha così scritto: “Saltadia Domenica In e DavideMaggio.it vi svela il motivo. Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà dila sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco, avrebbe dovutore parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in ...

