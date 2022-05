Lazio, Sarri: “Se diventi più solido fai più punti. Roma merita di avere due squadre forti” (Di domenica 8 maggio 2022) Lazio Sarri – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, al termine della partita vinta contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN. Manca ancora un po’ di solidità? “Se diventi più solido fai più punti, sarebbe importantissimo. Non ci siamo riusciti con continuità però nel girone di ritorno siamo migliorati e questo, mercato a parte, ci lascia ben sperare per il futuro. Pur commettendo tanti errori c’è la possibilità di diventare più solidi però non sono contento da questo punto di vista”. A che punto è la crescita da terzino di Lazzari? “Ha cominciato a migliorare nel momento in cui si è convinto di poter fare quel ruolo, è rimasto devastante in fase offensiva ma stasera ci ha tolto due o tre palle nella nostra area. Con l’accelerazione che ha può fare il ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)– Maurizio, allenatore della, al termine della partita vinta contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN. Manca ancora un po’ di solidità? “Sepiùfai più, sarebbe importantissimo. Non ci siamo riusciti con continuità però nel girone di ritorno siamo migliorati e questo, mercato a parte, ci lascia ben sperare per il futuro. Pur commettendo tanti errori c’è la possibilità di diventare più solidi però non sono contento da questo punto di vista”. A che punto è la crescita da terzino di Lazzari? “Ha cominciato a migliorare nel momento in cui si è convinto di poter fare quel ruolo, è rimasto devastante in fase offensiva ma stasera ci ha tolto due o tre palle nella nostra area. Con l’accelerazione che ha può fare il ...

