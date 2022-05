La Pallamano Benevento supera Mascalucia | quarto posto al sicuro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Terza vittoria consecutiva per la. I giallorossi hanno sconfitto 36-26 al Pala Ferrara i siciliani del DTconquistando aritmeticamente ilnel girone C di serie A2. Manca ancora una gara ai ragazzi di Rui Carvalho per completare il quadro, quella in programma mercoledì pomeriggio a Enna, ma qualunque risultato non cambierebbe le gerarchie nel raggruppamento meridionale. Ai play off sono approdate Fondi (38 punti) e Lanzara (34 punti). Al terzoha chiuso Ragusa (30), subito dopo si è piazzata proprio la, che potrebbe raggiungere quota 26 staccando ulteriormente il Palermo (che ha concluso a 22 punti). Contro ...