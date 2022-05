Invita Orsini in studio e la censurano. Perché è assurdo chiudere Berlinguer (Di domenica 8 maggio 2022) Il giornalismo italiano è messo così: la Berlinguer viene fatta fuori da Rai 3. Quando successe a me nessuno pianse, Perché “l’informazione libera” sta solo a sinistra. Ma il fatto è che i motivi per cui le chiudono il programma sono folli. Se la Berlinguer non va bene le togli il programma, ma se questo fa buoni ascolti Perché devi cacciarla? Adesso sta andando bene Perché le puntata sono costruite in modo da piacere al suo pubblico. Eppure la Rai decide di chiuderle il programma Perché il “servizio pubblico” non può Invitare Alessandro Orsini? La verità è che questa si chiama censura. Non le fanno riprendere il suo programma Perché sta sulle scatole ai vertici di Viale Mazzini. È una cosa allucinante. dalla Zuppa di Porro dell’8 ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 8 maggio 2022) Il giornalismo italiano è messo così: laviene fatta fuori da Rai 3. Quando successe a me nessuno pianse,“l’informazione libera” sta solo a sinistra. Ma il fatto è che i motivi per cui le chiudono il programma sono folli. Se lanon va bene le togli il programma, ma se questo fa buoni ascoltidevi cacciarla? Adesso sta andando benele puntata sono costruite in modo da piacere al suo pubblico. Eppure la Rai decide di chiuderle il programmail “servizio pubblico” non puòre Alessandro? La verità è che questa si chiama censura. Non le fanno riprendere il suo programmasta sulle scatole ai vertici di Viale Mazzini. È una cosa allucinante. dalla Zuppa di Porro dell’8 ...

Advertising

90Beatricks : Quindi la #Rai censura la #Berlinguer con scuse ridicole. Perché invita Orsini che no non è filo-Putiniano, quelli… - EBamusement : RT @MarcoFollini: Questo #Orsini a chiunque abbia letto anche solo una pagina di Kissinger o di Brzezinski appare per quello che è: lo scem… - NatalinaSeveri : RT @MarcoFollini: Questo #Orsini a chiunque abbia letto anche solo una pagina di Kissinger o di Brzezinski appare per quello che è: lo scem… - Daniela60305637 : @P_M_1960 ma poi #cartabianca invita #filoputiniani? Non mi risulta, lei stessa è contro #Putin e non mi pare che s… - myukraine3 : @Cartabiancarai3 @cinziatorriglia come non sanno dove andare? Orsini dice che diverse donne Ucraine gli scrivono e… -