Il sindaco di Rieti difende il suo ' boia chi molla' | ' È un motto | radicato nella storia d' Italia | non un reato'

Advertising

elio_vito : Per favore, @forza_italia, prendiamo subito le distanze, espelliamo il sindaco di Rieti che ha pronunciato le orrib… - lauraboldrini : Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grav… - lucianonobili : Le parole del sindaco di Rieti Cicchetti al grido di “Boia che molla”, sono inaccettabili. @ItaliaViva non ha nulla… - MgraziaT : RT @elio_vito: Piccola storia triste: Il Sindaco di Forza Italia di Rieti dice ‘Boia chi molla’, Gasparri lo difende. ?? - Hogwartsheda : RT @ProfCampagna: Tra le parole del sindaco di #Rieti, il raduno di #Dongo e la manifestazione dell'estrema destra a #Verona (tutto ciò a p… -

, ilCicchetti (F. I) al comizio di Fdi: "Il nostro grido di battaglia è Boia chi molla". Letta: "Vergognoso". Vito (F. I): "Il partito lo espella" 07 Maggio 2022 Pronunciarla "in un ...Ancor più inutile se si tenta di trasferire sul candidato, Sinibaldi, addebiti che, se fossero tali, sarebbero, comunque, imputabili solo a chi scrive".A dirlo è il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti Pronunciarlo in un intervento nel quale si esorta a non desistere un attimo dal fare campagna elettorale rappresenta la conclusione sintetica di un dis ...Cicchetti e altri dirigenti di destra cercano ora di minimizzare la gravità delle parole di ieri, peggiorando la loro immagine «Boia chi molla non è il grido di battaglia, ma il motto di un'ideologia ...