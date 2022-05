Gli ucraini Kalush sono i favoriti a Eurovision Song Contest (Di domenica 8 maggio 2022) sono i favoriti all'Eurovision Song Contest 2022, i Kalush Orchestra rappresentano l'Ucraina a Torino con il brano "Stefania", come conferma il frontman Oleh Psiuk. "Si ora per i bookmaker siamo i primi, ma prima che la guerra iniziasse eravamo quinti, questo significa che agli europei piace davvero la nostra canzone e speriamo che quando faremo la nostra performance tutti fisseranno l'attenzione sulla musica ucraina". Rappresentano un paese in guerra, per questo sentono tutta responsabilità della loro presenza a Eurovision."Sicuramente è difficile perchè ho molti amici che partecipano al conflitto con le armi in mano, ma è molto importante partecipare a Eurovision e rappresentare il paese durante la guerra, è la responsabilità più alta, molto dipende ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 maggio 2022)all'2022, iOrchestra rappresentano l'Ucraina a Torino con il brano "Stefania", come conferma il frontman Oleh Psiuk. "Si ora per i bookmaker siamo i primi, ma prima che la guerra iniziasse eravamo quinti, questo significa che agli europei piace davvero la nostra canzone e speriamo che quando faremo la nostra performance tutti fisseranno l'attenzione sulla musica ucraina". Rappresentano un paese in guerra, per questo sentono tutta responsabilità della loro presenza a."Sicuramente è difficile perchè ho molti amici che partecipano al conflitto con le armi in mano, ma è molto importante partecipare ae rappresentare il paese durante la guerra, è la responsabilità più alta, molto dipende ...

