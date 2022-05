Giulia Salemi e lo sfogo | “Instagram mi boicotta”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 maggio 2022) La modella persianaprotagonista di un curioso siparietto sui social: ecco cosa è accaduto Come al solito quandoprende la parola sunon succede mai niente di banale. La bellissima modella ed ex gieffina nelle scorse ore si è intrattenuta con i propri follower sui social, interagendo su vari temi e dispensando come al solito consiglio per make-up e trattamenti benessere. Suggerimenti per maschere facciali, ma anche creme e prodotti per rinforzare le unghie, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha fatto fare un viaggio a 360° tra le proprie conoscenze ed è giusto sottolineare che nel suo campo laha ben poche rivali.ha poi scherzato sul materiale che spesso e volentieri i social ci mettono a disposizione, come ad ...