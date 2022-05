Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo smentisce… Manuel Bortuzzo: ai fan non sfuggono le sue contraddizioni nell’intervista a Verissimo (Di domenica 8 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, ieri pomeriggio, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha rilasciato un’intervista sulla fine della relazione con Lulù Selassié nata al Gf Vip 6. Tuttavia, le dichiarazioni del nuotatore non sono piaciute ai fan che hanno nottato molte contraddizioni nelle sue parole. A Verissimo ha affermato: Perché ho conosciuto una persona dentro la Casa, che mi faceva ben sperare per tante cose, e poi fuori, il giorno dopo è tutt’altra persona. Invece, il 24 marzo Manuel in una diretta insieme a Lulù aveva affermato che la principessa era la stessa persona che gli spettatori avevano visto al Gf Vip, inoltre, il nuotatore lo ha ribadito anche durante la puntata del 28 marzo dell’Isola Party. Qualche replica alla ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022), ieri pomeriggio, è stato ospite di Silvia Toffanin aed ha rilasciato un’intervista sulla fine della relazione con Lulù Selassié nata al Gf Vip 6. Tuttavia, le dichiarazioni del nuotatore non sono piaciute ai fan che hanno nottato moltenelle sue parole. Aha affermato: Perché ho conosciuto una persona dentro la Casa, che mi faceva ben sperare per tante cose, e poi fuori, il giorno dopo è tutt’altra persona. Invece, il 24 marzoin una diretta insieme a Lulù aveva affermato che la principessa era la stessa persona che gli spettatori avevano visto al Gf Vip, inoltre, il nuotatore lo ha ribadito anche durante la puntata del 28 marzo dell’Isola Party. Qualche replica alla ...

