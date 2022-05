Drew McIntyre | “Penso che ogni roster dovrebbe avere il proprio campione”

Advertising

Drew McIntyre parla dell'incidente avuto da Bobby Lashley durante un live event - WWE: Drew McIntyre ha avuto problemi col team creativo lo scorso anno - La rivelazione di Drew McIntyre: e a voi piacerebbe come Paul Heyman Guy? - Drew McIntyre 'prenota' un posto alla finale di Europa League - Un riconoscimento per Roman Reigns da parte del suo avversario

6 Men Tag Team Match :& RK - Bro vs Roman Reigns & The Usos L'unificazione dei titoli di coppia di entrambi i brand sembrerebbe essere stata per il momento accantonata. A WrestleMania ...L'annuncio è arrivato dal beniamino del pubblico britannico,( che abbiamo avuto modo di intervistare prima di WrestleMania ). L'ex WWE Champion ha promesso al pubblico un evento ... Drew McIntyre parla dell'incidente avuto da Bobby Lashley durante un live event Nel ppv che andremo a vedere questa notte, però, Reigns non metterà in palio nessuna delle sue cinture, con Drew McIntyre che sarà il suo avversario personale, nel 3 vs 3, tra lo scozzese e gli RK-Bro ...Dopo la fine dell’ultima puntata di Smackdown, Seth Rollins ha lottato e perso contro Cody Rhodes, in quello che è stato il Dark Match della serata. Come possiamo vedere dal video, Seth Rollins durant ...