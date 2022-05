DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: non piove più, ma il meteo resta variabile. Pista asciutta (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO GARA IN CHIARO 20.51 I piloti escono dalla pit-lane per andare a posizionarsi sulla griglia di partenza. 20.50 Tante celebrità a Miami: We’re not short of famous faces today! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/yFuh61MpP6 — Formula 1 (@F1) May 8, 2022 20.46 La griglia di partenza della gara: 1 Charles Leclerc (Ferrari) Q32 Carlos Sainz (Ferrari) Q3 3 Max Verstappen (Red Bull) Q3 4 Sergio Perez (Red Bull) Q3 5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Q3 6 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 7 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q3 8 Lando Norris (McLaren) Q3 9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q3 10 Lance Stroll (Aston Martin) Q3 11 Fernando Alonso (Alpine) Q2 12 George Russell (Mercedes) Q2 13 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q2 14 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 15 Mick Schumacher ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIO GARA IN CHIARO 20.51 I piloti escono dalla pit-lane per andare a posizionarsi sulla griglia di partenza. 20.50 Tante celebrità a: We’re not short of famous faces today! #GP #F1 pic.twitter.com/yFuh61MpP6 — Formula 1 (@F1) May 8,20.46 La griglia di partenza della gara: 1 Charles Leclerc (Ferrari) Q32 Carlos Sainz (Ferrari) Q3 3 Max Verstappen (Red Bull) Q3 4 Sergio Perez (Red Bull) Q3 5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Q3 6 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 7 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q3 8 Lando Norris (McLaren) Q3 9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q3 10 Lance Stroll (Aston Martin) Q3 11 Fernando Alonso (Alpine) Q2 12 George Russell (Mercedes) Q2 13 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q2 14 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 15 Mick Schumacher ...

