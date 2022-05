Chiara Ferragni, spiazza il look per il suo compleanno: non mancano i commenti (Di domenica 8 maggio 2022) Nei giorni scorsi, precisamente il 6 maggio, Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno. In occasione di tale evento, la famiglia Ferragnez e i loro amici sono volati a Palermo per festeggiare tutti insieme. A suscitare lo stupore dei fan dell’imprenditrice digitale è stato il look che ha sfoggiato per la festa. “Ma come fa…?” – Per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Nei giorni scorsi, precisamente il 6 maggio,ha festeggiato il. In occasione di tale evento, la famiglia Ferragnez e i loro amici sono volati a Palermo per festeggiare tutti insieme. A suscitare lo stupore dei fan dell’imprenditrice digitale è stato ilche ha sfoggiato per la festa. “Ma come fa…?” – Per L'articolo

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - dolcechiara3 : RT @itsmc17: comunque il compleanno di chiara ferragni è passato in secondo piano perché tutti pensavamo alla crush di vittoria per luis - shuabebito : MA È CHIARA FERRAGNI.... CHIARAAA CHIARAAAAAAA - negadivah : RT @trashloger: Ma possiamo parlare un attimo della torta di compleanno di Chiara Ferragni ??? No perché io la adoro -