Un nuovo look col nuovo singolo: in un colpo solo Elisa manda tutti in tilt (Di sabato 7 maggio 2022) Elisa non ha vinto il Festival di Sanremo 2022. Si è classificata seconda con ‘O forse sei tu’ con cui si è aggiudicata il Disco di Platino e ora, pochi mesi dopo, torna con un nuovo singolo che si preannuncia una delle hit dell’estate. Il brano, uscito il 6 maggio, si intitola ‘Litoranea’. Scritto da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio viene accompagnato da un video in cui la cantante appare al fianco dell’attrice Matilda De Angelis. Una piccola anteprima della clip Elisa l’ha data nei giorni scorsi sui suoi social e, ovvio, ottenuto già una marea di like e complimenti. Nell’anticipazione data su Instagram si nota subito un cambio look che, c’è da scommetterci, sarà imitatissimo questa estate. Elisa, che fino a qualche giorno fa portava ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 maggio 2022)non ha vinto il Festival di Sanremo 2022. Si è classificata seconda con ‘O forse sei tu’ con cui si è aggiudicata il Disco di Platino e ora, pochi mesi dopo, torna con unche si preannuncia una delle hit dell’estate. Il brano, uscito il 6 maggio, si intitola ‘Litoranea’. Scritto da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio viene accompagnato da un video in cui la cantante appare al fianco dell’attrice Matilda De Angelis. Una piccola anteprima della clipl’ha data nei giorni scorsi sui suoi social e, ovvio, ottenuto già una marea di like e complimenti. Nell’anticipazione data su Instagram si nota subito un cambioche, c’è da scommetterci, sarà imitatissimo questa estate., che fino a qualche giorno fa portava ...

