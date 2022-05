Stefano Tacconi | il figlio informa i social | “Sta continuando la sua partita | avanti così”

Advertising

romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto d… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #StefanoTacconi, il figlio informa i social: 'Sta continuando la sua partita, avanti così' - sportface2016 : #StefanoTacconi, il figlio informa i social: 'Sta continuando la sua partita, avanti così' - infoitsport : Stefano Tacconi: le ultime novità sulle condizioni di salute dell’ex portiere - infoitsport : Stefano Tacconi, decisione inaspettata dell’ospedale: cosa sta succedendo -

Basti pensare a quello che sta succedendo in questi giorni in Italia da quando si è diffusa la notizia del malore che interessato, ex portiere della Nazionale di calcio italiana e ...Leggi anche l'articolo > Come sta oggi, il gesto dopo la vittoria della Juve: "Segnale importante"Il figlio di Stefano Tacconi informa i social sullo stato di salute: "Sta continuando la sua partita, avanti così" ...Avanti così". Lo scrive su Facebook Andrea Tacconi in merito alle condizioni del padre Stefano, ex portiere di Juventus e Nazionale, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per ...