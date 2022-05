Salvione: “Polemica Spalletti-De Laurentiis? ecco come stanno realmente le cose. Ho una notizia su Lozano” (Di sabato 7 maggio 2022) Pasquale Salvione giornalista del Corriere dello Sport ha parlato della presunta Polemica tra Spalletti e De Laurentiis. La presunta Polemica tra De Laurentiis e Spalletti tiene banco tra i tifosi azzurri. Della questione ne ha parlato il giornalista del Corriere dello sport, Pasquale Salvione. Il cronista è intervenuto ai microfoni del programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. ecco le sue parole: Spalletti ha fatto parlare lo staff in conferenza. Ci vedi una Polemica, non troppo velata, nei confronti di chi ha criticato il suo operato? “Non ci vedo nessuna vena Polemica. Anzi, mi è sembrata una ‘vetrina’ per chi ha lavorato sodo con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 maggio 2022) Pasqualegiornalista del Corriere dello Sport ha parlato della presuntatrae De. La presuntatra Detiene banco tra i tifosi azzurri. Della questione ne ha parlato il giornalista del Corriere dello sport, Pasquale. Il cronista è intervenuto ai microfoni del programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.le sue parole:ha fatto parlare lo staff in conferenza. Ci vedi una, non troppo velata, nei confronti di chi ha criticato il suo operato? “Non ci vedo nessuna vena. Anzi, mi è sembrata una ‘vetrina’ per chi ha lavorato sodo con ...

Advertising

napolipiucom : Salvione: 'Polemica Spalletti-De Laurentiis? ecco come stanno realmente le cose. Ho una notizia su Lozano'… - cn1926it : #Salvione: “Nessuna polemica nella scelta di #Spalletti di non andare in conferenza” -