Rispetto per Salerno è anche evitare inutili buffonate (Di sabato 7 maggio 2022) di Andrea De Simone Non sarà sfuggito a chi, sempre presente sugli spalti sia con la pioggia che con il bel tempo, sia con le vittorie che con le sconfitte, la visita all’Arechi, in occasione della gara con il Venezia, di molte autorità che a vario titolo, hanno goduto di un posto riservato in tribuna vip e di un parcheggio oltre i cancelli. L’occasione per la politica-spettacolo è ghiotta: la Salernitana, grazie alle ultime gare, ha i titoli dei principali quotidiani sportivi e l’attenzione di commentatori di tv nazionali. Si è creato il clima giusto per una desolante propaganda politica che offende gli appassionati ed i generosi supporters fedeli alla maglia, nella buona e nella cattiva sorte. L’amico polemico dello Sporting si chiede perché, quando eravamo in meno cinquemila, ovvero nei momenti difficili, non ci sono stati i selfie, i post, i “c’ero anch’io” dei tanti rappresentanti ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 7 maggio 2022) di Andrea De Simone Non sarà sfuggito a chi, sempre presente sugli spalti sia con la pioggia che con il bel tempo, sia con le vittorie che con le sconfitte, la visita all’Arechi, in occasione della gara con il Venezia, di molte autorità che a vario titolo, hanno goduto di un posto riservato in tribuna vip e di un parcheggio oltre i cancelli. L’occasione per la politica-spettacolo è ghiotta: la Salernitana, grazie alle ultime gare, ha i titoli dei principali quotidiani sportivi e l’attenzione di commentatori di tv nazionali. Si è creato il clima giusto per una desolante propaganda politica che offende gli appassionati ed i generosi supporters fedeli alla maglia, nella buona e nella cattiva sorte. L’amico polemico dello Sporting si chiede perché, quando eravamo in meno cinquemila, ovvero nei momenti difficili, non ci sono stati i selfie, i post, i “c’ero anch’io” dei tanti rappresentanti ...

Advertising

matteosalvinimi : Mancanza di rispetto per gli Agenti morti, per le loro famiglie e per i colleghi. - enpaonlus : Cani e gatti, ma anche volpi, boa e iguane: più di 100mila animali evacuati via treno dall’Ucraina… - bendellavedova : Quando è arrivato, Draghi ha chiarito che il suo governo sarebbe stato atlantista ed europeista: cose diverse rispe… - angelicabaires : RT @valy_s: Il -0,3% nel 1º trimestre 2022, rispetto allo stesso del 2021 in piena 2ª ondata #Covid19 per #Draghi è solo un RALLENTAMENTO e… - Francescorm68 : @Noninfluente Bhe sinceramente chi scrive finta pandemia non avendo rispetto per milioni di morti, a questa punto s… -