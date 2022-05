Nedved dice una frase e si scatena l'inferno: "Ma si possono fare...?" (Di sabato 7 maggio 2022) Pavel Nedved è finito nella bufera. Dopo la sconfitta col Genoa in casa Juve si accende la resa dei conti per una stagione che, finale di Coppa Italia a parte, ha deluso ( e non poco) i tifosi bianconeri. Poco prima della disastrosa partita col Genoa, il dirigente bianconero si è lasciato andare a un commento su come potrebbe cambiare il mondo del calcio con l'introduzione dei paly off anche in Serie A: "E' arrivato il momento: bisogna portare la gente ad amare di nuovo il calcio. Dobbiamo attaccare l'età dei ventenni, dei miei figli. Vogliamo portarli allo stadio, serve migliorare il prodotto per loro”. Poi, sempre Nedved ha parlato dei rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi: "Potrebbero esserci novità perché si è lavorato a tutte le scadenza e ci stiamo ancora lavorando. A breve potrebbero esserci delle novità". Ma a quanto pare sia il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Pavelè finito nella bufera. Dopo la sconfitta col Genoa in casa Juve si accende la resa dei conti per una stagione che, finale di Coppa Italia a parte, ha deluso ( e non poco) i tifosi bianconeri. Poco prima della disastrosa partita col Genoa, il dirigente bianconero si è lasciato andare a un commento su come potrebbe cambiare il mondo del calcio con l'introduzione dei paly off anche in Serie A: "E' arrivato il momento: bisogna portare la gente ad amare di nuovo il calcio. Dobbiamo attaccare l'età dei ventenni, dei miei figli. Vogliamo portarli allo stadio, serve migliorare il prodotto per loro”. Poi, sempreha parlato dei rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi: "Potrebbero esserci novità perché si è lavorato a tutte le scadenza e ci stiamo ancora lavorando. A breve potrebbero esserci delle novità". Ma a quanto pare sia il tema ...

Lella62895497 : @CuoreRoberto ?????? Chi glielo dice a Nedved,che prima di parlare, si deve assicurare che sia passata la sbornia..?? - Rocha496 : @pistoligno_gol Non va insultato Allegri ma la dirigenza per l'acquisto di: Kean Arthur Ramsey e CR7 con i disastri… - FutbolDaltonico : Partendo dal presupposto che il fatto di essere Nedved non comporta ne la perfezione ne che si debba essere sempre… - Mamoziocag8 : @pialogrippo @juanito1897 E pensa che,per addolcire la pillola del continuare ad avere sul groppone Kean,Nedved dic… - CarloAl87550029 : RT @robytall: #nedved dice che quella pippa di kean é forte....e fa fuori #Dybala ? Ma andate a casa tutti ! #FinoAllaFine #GenoaJuventus -