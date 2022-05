Musso, Gollini o Carnesecchi? La scelta dei tifosi per la porta dell’Atalanta (Di sabato 7 maggio 2022) Tre partite a disputare, una qualificazione in Europa da conquistare, ma al tempo stesso un futuro da programmare già a partire dalla porta. L’Atalanta in questa stagione ha provato a fare l’upgrade acquistando Juan Musso cedendo in prestito Gollini al Tottenham (che ritornerà a Bergamo), riscontrando un rendimento al di sotto di quelle che erano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta, Percassi: “Koopmainers? Ripartiamo dal nostro gruppo. Su Ilicic e Gollini…” (VIDEO) Gollini sul trasferimento al Tottenham: “Sono molto felice” Tre anni fa il 2-2 contro il Sarajevo: Atalanta recuperata nella ripresa Umberto Marino: “Atalanta grande esempio. Mercato? Sfrutteremo ogni opportunità…” Gasperini al centro ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tre partite a disputare, una qualificazione in Europa da conquistare, ma al tempo stesso un futuro da programmare già a partire dalla. L’Atalanta in questa stagione ha provato a fare l’upgrade acquistando Juancedendo in prestitoal Tottenham (che ritornerà a Bergamo), riscontrando un rendimento al di sotto di quelle che erano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta, Percassi: “Koopmainers? Ripartiamo dal nostro gruppo. Su Ilicic e…” (VIDEO)sul trasferimento al Tottenham: “Sono molto felice” Tre anni fa il 2-2 contro il Sarajevo: Atalanta recuperata nella ripresa Umberto Marino: “Atalanta grande esempio. Mercato? Sfrutteremo ogni opportunità…” Gasperini al centro ...

