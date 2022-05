Marcell Jacobs ricoverato: deve saltare la gara di Nairobi (Di sabato 7 maggio 2022) Il campione olimpico Marcell Jacobs non prenderà parte alla Kip Keino Classic di Nairobi per colpa di un virus Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 maggio 2022) Il campione olimpiconon prenderà parte alla Kip Keino Classic diper colpa di un virus

Advertising

qnazionale : Marcell Jacobs non correrà i 100 metri a Nairobi - bsnewsit : ?? Marcell Jacobs al pronto soccorso: salta la gara di Nairobi - CorriereUmbria : Ahi Jacobs, problemi gastrointestinali e niente 100 metri a Nairobi. Il campione olimpico è ancora sotto osservazio… - SkySport : Atletica, Marcell Jacobs non gareggerà nei 100 a Nairobi per un problema intestinale #SkySport #Atletica… - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs non gareggerà nei 100 a Nairobi per un problema intestinale -