Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi (Di sabato 7 maggio 2022) Si è accasciato per terra durante la partita dei play off. È grave il calciatore di 27 anni che ha avuto un malore oggi a Casalpoglio, in provincia di Mantova. Si tratta di un calciatore dilettante ha ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Si èto perladei play off. È grave ildi 27che ha avuto unoggi a Casalpoglio, in provincia di. Si tratta di undilettante ha ...

Advertising

attiliolioi : RT @ilmessaggeroit: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi… - ilmessaggeroit : Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni g… -