Loki 2 | inizieranno presto le riprese

(Di sabato 7 maggio 2022)2: lenon sono molto lontane. È Tom Hiddleston a svelarci questo dettaglio. Molti fan dell’MCU, a seguito degli importanti risvolti della prima stagione, attende di sapere di più sulla seconda. Scopriamo insieme le novità, qui su MetroNerd.2: Tom Hiddleston ci rivela quando, serie live-action Marvel su Disney+, è stata rinnovata per una seconda stagione e sembra che leprima del previsto. In tutti i mesi che ci hanno separato dal gran finale di stagione, non abbiamo fatto altro che immaginare il seguito. Proprio da qui, infatti, viene meglio delineato il funzionamento di dettagli fondamentali da cui si scatenano altre avventurose vicende di questa fase 4 dell’MCU. Proprio Tom Hiddleston, attore protagonista della serie, ha ...

Advertising

Everyeye Serie TV

... durante una recente intervista, Tom Hiddleston ha svelato la data in cuile riprese di2 ... e sarà prima di quanto pensiate! Con i primi 6 episodi, che hanno spalancato le porte al ...Per quanto riguarda la produzione, Owen Wilson ha recentemente dichiarato che le ripresemolto presto : 'Tornerò in, e penso che inizieremo le riprese molto presto. Mi sono divertito ... Loki 2, Tom Hiddleston svela la data d'inizio delle riprese dello show Marvel! Loki 2: le riprese non sono molto lontane. È Tom Hiddleston a svelarci questo dettaglio. Noi non vediamo l'ora di scoprire tutto!Il viaggio di Thor all'interno del Marvel Cinematic Universe è iniziato nel 2011 quando il Dio norreno è stato esiliato sulla Terra da suo padre Odino. Da allora il Dio del Tuono ha conosciuto amore, ...