LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: Omanyala firma un 9.85 e vince i 100 metri! Solo 10.24 per Tortu (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARCELL JACOBS NON CORRERA’ A Nairobi: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL JACOBS: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 17.01 La nostra DIRETTA LIVE del meeting di Nairobi finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire tutti i principali eventi dell’Atletica leggera. Un caro saluto e buon pomeriggio a tutti. 17.00 Deludente il tempo di 10.24 per Filippo Tortu: anche i 30 metri corsi dopo la falsa partenza hanno pesato. 16.59 Fred Kerley ha corso un bel 9.92, ma non è bastato per battere il padrone di casa. 16.58 Omanyala!!!! 9.85!!!! ANDATURA IMPERIOSA DEL KENIANO CHE BATTE FRED KERLEY!!! Brutta prestazione per Tortu che ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMARCELL JACOBS NON CORRERA’ A: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL JACOBS: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 17.01 La nostradel meeting difinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire tutti i principali eventi dell’leggera. Un caro saluto e buon pomeriggio a tutti. 17.00 Deludente il tempo di 10.24 per Filippo: anche i 30 metri corsi dopo la falsa partenza hanno pesato. 16.59 Fred Kerley ha corso un bel 9.92, ma non è bastato per battere il padrone di casa. 16.58!!!! 9.85!!!! ANDATURA IMPERIOSA DEL KENIANO CHE BATTE FRED KERLEY!!! Brutta prestazione perche ...

