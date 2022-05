La valigetta di Draghi a Washington Parla Caracciolo

Leggi su formiche

(Di sabato 7 maggio 2022) Cosa dovrà portare il presidente del Consiglio Marionello Studio Ovale quando incontrerà Joe Biden martedì prossimo? Lucio, fondatore e direttore di Limes, apre con Formiche.net ladiplomatica del premier. Cosa porta? Porta un’Italia che si è schierata nettamente con l’America di fronte alla guerra russa e che sta armando in maniera non secondaria la resistenza ucraina. Qual è la vera missione del premier? Vorrà sondare cosa ha in mente Biden per l’immediato futuro e fino a che punto ci sono margini di trattativa per le sanzioni energetiche. Gli americani vogliono tagliare una volta per tutte il nesso di dipendenza dal gas russo, un piano che suscita più di qualche remora in Europa, non solo in Italia. La ricerca di vie energetiche alternative nel ...