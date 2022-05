La fregata russa in fiamme | colpita da un razzo ucraino Ma è giallo e Putin nega | “Non ci risulta”

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Continua senza sosta l'offensivain Ucraina con i negoziati tra Kiev e Mosca rimasti in stallo. Nonostante gli attacchi si siano intensificati nel Donbass, il presidenteVolodymr Zelensky ha assicurato che c'è ancora spazio per la diplomazia. «Non tutti i ponti sono stati distrutti», ha detto il leader, parlando al think tank Chatham House di Londra. Zelensky si è detto aperto a continuare le trattative con Mosca per arrivare a un accordo di pace, a patto che si torni ad una situazione precedente al 24 febbraio, quando le truppe russe hanno invaso il Paese, ma comunque successiva all'annessione della Crimea avvenuta nel 2014. «In un situazione - come era quella del 23 febbraio - potremmo iniziare a discutere normalmente» con Mosca e l'Ucraina potrebbe usare «canali diplomatici» per riprendere il suo territorio, ha detto il leader. ...