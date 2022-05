Jacobs in osservazione al Pronto Soccorso di un ospedale keniano per un problema gastrointestinale, niente Nairobi (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell Jacobs, il campione olimpico dei cento metri e della 4 100 è stato ricoverato in un ospedale di Nairobi, dopo un duro attacco di gastroenterite. Jacobs, come riferito dal suo staff, non potrà ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell, il campione olimpico dei cento metri e della 4 100 è stato ricoverato in undi, dopo un duro attacco di gastroenterite., come riferito dal suo staff, non potrà ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Jacobs ancora sotto osservazione al pronto soccorso, non ci sarà a Nairobi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Jacobs ancora sotto osservazione al pronto soccorso, non ci sarà a Nairobi - direpuntoit : Marcell #Jacobs non correrà oggi pomeriggio a #Nairobi nei 100 metri: è in osservazione in ospedale dopo i problemi… - AriannaRavelli : RT @GaiaPic: Slitta il debutto all’aperto di Marcell Jacobs: @crazylongjumper è in osservazione all’ospedale di Nairobi per un problema gas… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica: Jacobs ancora sotto osservazione al pronto soccorso, non ci sarà a Nairobi -