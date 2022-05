Il Consolato russo a Edimburgo pubblica un post Instagram contro Putin, poi dice che il suo account è stato violato (Di sabato 7 maggio 2022) Sembrava essere la prima critica ufficiale da parte di un alto rappresentante di Mosca all’invasione russa dell’Ucraina e alla guerra mossa da Vladimir Putin contro Kiev. Alla fine, invece, tutto si è concluso con una nota che ha parlato di azione di “hacking” nei confronti della pagina Instagram del Consolato russo a Edimburgo. Nel pomeriggio di venerdì 6 maggio, infatti, il profilo social relativo all’ufficio consolare che rappresenta il Cremlino in Scozia aveva pubblicato una foto e un post in cui si condannavano le azioni del Presidente della Federazione russa. Una condanna firmata dal Console. Poi, però, il colpo di scena. LEGGI ANCHE > Invitare giornalisti russi in tv può rappresentare una violazione delle sanzioni? Quel post ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 7 maggio 2022) Sembrava essere la prima critica ufficiale da parte di un alto rappresentante di Mosca all’invasione russa dell’Ucraina e alla guerra mossa da VladimirKiev. Alla fine, invece, tutto si è concluso con una nota che ha parlato di azione di “hacking” nei confronti della paginadel. Nel pomeriggio di venerdì 6 maggio, infatti, il profilo social relativo all’ufficio consolare che rappresenta il Cremlino in Scozia avevato una foto e unin cui si condannavano le azioni del Presidente della Federazione russa. Una condanna firmata dal Console. Poi, però, il colpo di scena. LEGGI ANCHE > Invitare giornalisti russi in tv può rappresentare una violazione delle sanzioni? Quel...

