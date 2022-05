Fast & Furious doveva finire anni fa, per il bene di tutti (Di sabato 7 maggio 2022) L’addio al decimo film da parte del regista Justin Lin è solo l’ennesima prova di quanto la saga di Toretto e co., ormai non abbia più senso di esistere. Leggi su wired (Di sabato 7 maggio 2022) L’addio al decimo film da parte del regista Justin Lin è solo l’ennesima prova di quanto la saga di Toretto e co., ormai non abbia più senso di esistere.

Advertising

ItaliaStartUp_ : Fast & Furious doveva finire anni fa, per il bene di tutti - tempoweb : Mezza Roma bloccata per Fast & Furious 10: le riprese del film nella Capitale #7maggio - CiccioniSe : RT @DarkLadyMouse: @Esmeral86825433 @laGreta_ @ildelfinogiulio @StefanoGuerrera È un negozio online di fast fashion molto inclusivo (ha lin… - chiuderetutto : @Cazzaccimiei1 Io mangio molto spesso fast food e sono magro. Però non mangio zucchero. La gente è obesa perché man… - DarkLadyMouse : @Esmeral86825433 @laGreta_ @ildelfinogiulio @StefanoGuerrera È un negozio online di fast fashion molto inclusivo (h… -