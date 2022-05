F1 oggi | GP Miami 2022 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022), sabato 7 maggio, andranno in scena la seconda giornata del weekend del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sulla pista della Florida previste le prove libere 3 e le, con quest’ultime che definiranno la griglia di partenza della gara domenicale. Ci si aspetta un nuovo confronto tra Ferrari e Red Bull. Le due principali protagoniste dei primi quattro appuntamenti del campionato dovranno però far fronte una situazione non semplice: Carlos Sainz, autore di un errore nel corso della FP2, ha danneggiato la monoposto e non ha potuto completare il; Max Verstappen è stato bloccato da problemi di affidabilità e non ha riferimenti né per il giro veloce e né sui long run. Una partenza ad handicap per i due, mentre per il monegasco Charles Leclerc e il messicano Sergio ...