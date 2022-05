F.1: Gp Miami. Leclerc 'Presupposti per un weekend interessante' (Di sabato 7 maggio 2022) Sainz "Ferrari competitiva, ma ho pagato caro il testacoda", spiega lo spagnolo Miami (STATI UNITI) - La prima giornata di prove al Miami International Autodrome ha avuto un esito a due facce per la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Sainz "Ferrari competitiva, ma ho pagato caro il testacoda", spiega lo spagnolo(STATI UNITI) - La prima giornata di prove alInternational Autodrome ha avuto un esito a due facce per la ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Il sorriso di @Charles_Leclerc nel paddock di Miami ?? Da domani si inizia a fare sul serio ?? @FedericaMasolin… - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI a Miami nelle #FP1 ??? 3 scuderie diverse in meno di 2 decimi I risultati ?… - SkySportF1 : ? Russell miglior tempo nelle #FP2 a Miami ?? Leclerc a un decimo, Hamilton in top 5 I risultati ?… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: F1 GP Miami, Russell in testa nelle FP2. Leclerc c'è: buon 2° - Gazzetta_it : Formula 1 GP Miami: Ferrari, Leclerc, 'Weekend interessante' -