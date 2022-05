Advertising

sportli26181512 : Criscito, il capitan coraggio che non abbandona la nave. Anche col Canada che chiama: Criscito, il capitan coraggio… - Gazzetta_it : Criscito, il capitan coraggio che non abbandona la nave. Anche col Canada che chiama #GenoaJuve - zazoomblog : Genoa - Juventus 2 - 1 le pagelle: Dybala lampi di genio. Sprecone Kean. La decide capitan Criscito - #Genoa… - betman : Grande rispetto per capitan #Criscito, e per la sua storia d’amore con il Genoa. Bellissimo il gesto di Audero che… -

Sogni, lacrime, speranze, cuori. Prima infranti, poi fatti esplodere di gioia. E attributi. Come quelli mostrati da Mimmodopo il rigore trasformato al 96' contro la Juventus, a sei giorni di distanza da quello sbagliato allo stesso identico minuto in un derby decisivo come non mai. Nella stessa porta, ma in una ...Cuadrado 5.5: davanti punta spessoma non è che sia troppo in palla con i suoi strappi. Tanto che poi cala alla distanza e in poco tempo si limita al compitino dietro, dove però non è che ...Genoa Juve, stavolta il rigore di Criscito è decisivo per i tre punti: le lacrime del capitano sono di gioia Ultimo momento di partita tra Genoa Juve, Criscito si incarica della battuta del calcio di ...Genoa-Juventus si chiude con il punteggio di 2-1 e regala ancora speranze ai rossoblù proprio quando tutto sembrava finito. Il secondo anticipo della 36a giornata è un concentrato di emozioni, i bianc ...