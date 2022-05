(Di sabato 7 maggio 2022) Il leader M5s di sabato pomeriggio fa l'ennesima tirata pacifista. "La corsa al riarmo è una follia in generale”

"Il 25 aprile è una ricorrenza seria. Certe provocazioni sono inqualificabili", ha twittato ieri Giuseppe Conte, riscoperto tigre di carta di fronte al putinismo di Vito Petrocelli, senatore di lungo corso del Movimento 5 stelle, che ieri ha twittato un "buona festa della LiberaZione" evidenziando la Z, ... Conte fa la tigre con Draghi. Ma è di carta Il leader M5s di sabato pomeriggio fa l'ennesima tirata pacifista. "La corsa al riarmo è una follia in generale" ... Oggi Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha ribadito: «Sosterremo ogni scelta per sollevare Petrocelli dalla presidenza». «Sia il gruppo Cinque Stelle che la stessa Presidente Casellati ...