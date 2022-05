Centrale Fies apre le porte, la performance è di casa (Di sabato 7 maggio 2022) Annunciate le aperture estive di quest’anno a Centrale Fies, il centro per le arti performative di Dro, in provincia di Trento. Si svolgeranno in tre momenti distinti, il primo è L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 maggio 2022) Annunciate le aperture estive di quest’anno a, il centro per le arti performative di Dro, in provincia di Trento. Si svolgeranno in tre momenti distinti, il primo è L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Centrale Fies, tre weekend in viaggio fra spettacolo e arti performative. Dal 26 maggio al 3 luglio, in 3 momenti diver… - TgrRaiTrentino : Centrale Fies, tre weekend in viaggio fra spettacolo e arti performative. Dal 26 maggio al 3 luglio, in 3 momenti d… -