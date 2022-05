Advertising

sportli26181512 : Beckham vuole un ex Real Madrid: David Beckham, proprietario dell'Inter Miami, club che milita in MLS, vuole ingagg… -

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Inter Miami,......che presentano erroneamente questa giornata come un momento in cui "concedersi" quello che si... ad esempio, atleti professionisti come Lebron James, Kevin Durant e OdellJr. sarebbero ... Inter Miami, Beckham vuole James Rodriguez: può diventare il più pagato del club David Beckham, proprietario dell'Inter Miami, club che milita in MLS, vuole ingaggiare James Rodriguez come riporta il Sun. L'ex trequartista del Real Madrid gioca attualmente in Qatar, all'Al-Rayyan.Vuole lasciare il Qatar per una nuova esperienza. Parliamo di James Rodriguez, stella colombiana dell'Al-Rayyan. Il suo impatto col Paese e col campionato non è stato di quelli sperati ed in queste or ...