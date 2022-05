Admiral Makarov a fuoco l' esultanza degli ucraini Ma Mosca nega l' attacco

(Di sabato 7 maggio 2022) La fregata centrata dal missile Neptun al largo dell’isola dei Serpenti: sarebbe danneggiata. Nell’area da giorni al lavoro droni americani Global Hawk. Il Cremlino smentisce: tutto va secondo i piani. Il Pentagono non conferma ufficialmente

Sul fronte di guerra gli ucraini ieri hanno inferto un duro colpo alla marina militare russa, perché un razzo Neptune ha colpito una fregata classe Petrel 11356R, probabilmente la. A ...E nel 72esimo giorno di guerra Kiev esulta per un nuovo forte colpo alla flotta navale russa dopo l'affondamento del Moskva : una fregata russa, dovrebbe trattarsi dell', sarebbe ...La fregata lanciamissili Admiral Makarov, uno dei gioielli della flotta di Mosca, sarebbe stata colpita attorno alle 23 di giovedì da un missile antinave ucraino R360 Neptune mentre si trovava nel Mar ...Mondo - Si tratta dell'Admiral Makarov, fregata più importante della flotta russa dopo la Moskva - Zelensky: "Ok ai negoziati senza la restituzione della .... Mentre dal Cremlino dichiarano di non ...