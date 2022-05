Ucraina, Salvini: “Mai chiesto visto per Russia, ma andrei a Mosca per la pace” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mai chiesto il visto per la Russia, ma ribadisco che se potessi essere utile per la pace farei qualsiasi cosa. Se il mio andare a Mosca servisse per fermare la guerra ci andrei subito, come andrei subito a Washington”. Lo dice Matteo Salvini, ospite di Radio Capital. Dopo due mesi e mezzo bisogna chiedersi cosa avvicina la pace e cosa la allontana. Spero che tutti abbiano la stessa voce di pace del Papa”, conclude il leader della Lega. “Guerini? Dopo due mesi e mezzo domandiamoci a chi stanno andando queste armi. Difendere l’Uraina è doveroso, ma penso che lo stesso popolo abbia disperatamente voglia di cessate il fuoco, di pace”, dice poi Salvini dopo le parole del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Maiilper la, ma ribadisco che se potessi essere utile per lafarei qualsiasi cosa. Se il mio andare aservisse per fermare la guerra cisubito, comesubito a Washington”. Lo dice Matteo, ospite di Radio Capital. Dopo due mesi e mezzo bisogna chiedersi cosa avvicina lae cosa la allontana. Spero che tutti abbiano la stessa voce didel Papa”, conclude il leader della Lega. “Guerini? Dopo due mesi e mezzo domandiamoci a chi stanno andando queste armi. Difendere l’Uraina è doveroso, ma penso che lo stesso popolo abbia disperatamente voglia di cessate il fuoco, di”, dice poidopo le parole del ...

