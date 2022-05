Ucraina: Bersani, 'serve parola chiara, governo riferisca in Parlamento' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il governo dica una parola chiara in Parlamento". Anche Pier Luigi Bersani, interpellato dall'Adnkronos, è convinto che sull'impostazione degli aiuti agli Ucraina sia necessario un passaggio in Parlamento da parte del governo. Il premier Draghi dovrebbe riferire in aula? "Si, e' ora di chiarire che aiutiamo l'Ucraina perché possa negoziare da paese indipendente, e non per vedere sul campo vincitori e vinti. Il governo può dire su questo una parola chiara riferendo in Parlamento". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ildica unain". Anche Pier Luigi, interpellato dall'Adnkronos, è convinto che sull'impostazione degli aiuti aglisia necessario un passaggio inda parte del. Il premier Draghi dovrebbe riferire in aula? "Si, e' ora di chiarire che aiutiamo l'perché possa negoziare da paese indipendente, e non per vedere sul campo vincitori e vinti. Ilpuò dire su questo unariferendo in".

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Bersani: “Parte del centrosinistra è accusata di essere filoputiniana? Bisogna essere anche un po’ co**ion… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - pivamarialucia : RT @Simo_Cardellini: Bersani: 'Aiutare l’Ucraina a stare in piedi contro l’invasione di Putin è doveroso, ma se l’America e la Gran Bretagn… - Noname63840335 : RT @Simo_Cardellini: Bersani: 'Aiutare l’Ucraina a stare in piedi contro l’invasione di Putin è doveroso, ma se l’America e la Gran Bretagn… -