Tina Cipollari non può crederci, torna a settembre per corteggiarla: “La trovo bellissima” (Di venerdì 6 maggio 2022) Dichiarazione che lascia senza parole Tina Cipollari da parte di un cavaliere del Trono Over: rivoluzione in vista di settembre L’opinionista Tina Cipollari (screenshot Witty)Questa nuova edizione del dating show Uomini e Donne ha regalato una serie di colpi di scena al grande pubblico. Tra tutti senza dubbio il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre maschile del Trono Over. Un ritorno che ha scatenato lo studio e soprattutto Ida Platano, ex fidanzata del cavaliere, e Tina Cipollari. L’opinionista non crede alla sincerità di Riccardo tornato, secondo il suo punto di vista, solo per visibilità. L’idea della Cipollari rischia di peggiorare a causa delle ultime dichiarazioni del cavaliere che ha rivelato di un interesse che provava ... Leggi su direttanews (Di venerdì 6 maggio 2022) Dichiarazione che lascia senza paroleda parte di un cavaliere del Trono Over: rivoluzione in vista diL’opinionista(screenshot Witty)Questa nuova edizione del dating show Uomini e Donne ha regalato una serie di colpi di scena al grande pubblico. Tra tutti senza dubbio il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre maschile del Trono Over. Un ritorno che ha scatenato lo studio e soprattutto Ida Platano, ex fidanzata del cavaliere, e. L’opinionista non crede alla sincerità di Riccardoto, secondo il suo punto di vista, solo per visibilità. L’idea dellarischia di peggiorare a causa delle ultime dichiarazioni del cavaliere che ha rivelato di un interesse che provava ...

Advertising

GallarDani : @GiovaQuez Personaggi che sfigurerebbero anche in una conversazione da bar ora sono i saltimbanchi preferiti di ch… - ParliamoDiNews : Pinuccia piange a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: `Sempre lo stesso copione` #pinuccia #piange #uomini #donne/… - _lesfleursdusab : il jingle di uomini e donne canticchiato da sasha ahahahaha ed è subito Tina Cipollari a Pechino! #pechinoexpress - mun_child : RT @Akgonn: Victoria che usa la scusa dell'età di Viperetta per trovare passaggi è un po' come Tina Cipollari che faceva finta di essere in… - Akgonn : Victoria che usa la scusa dell'età di Viperetta per trovare passaggi è un po' come Tina Cipollari che faceva finta… -