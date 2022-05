Taylor Swift, esce il nuovo singolo “This Love (Taylor's Version)” (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' uscito oggi, a sorpresa, “This Love (Taylor's Version)”, la nuova Versione di uno dei brani più amati di Taylor Swift, originariamente presente nell'album “1989”. “This Love (Taylor's Version)” fa parte della colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty”, la nuova serie targata Amazon Prime in uscita il prossimo 17 giugno. E' stato pubblicato in questi giorni il trailer ufficiale con la canzone di Taylor Swift, nella sua nuova Versione, a fare da cornice musicale all'adattamento televisivo con protagonista Lola Tung del romanzo bestseller di Jenny Han. -foto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' uscito oggi, a sorpresa, “'s)”, la nuovae di uno dei brani più amati di, originariamente presente nell'album “1989”. “'s)” fa parte della colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty”, la nuova serie targata Amazon Prime in uscita il prossimo 17 giugno. E' stato pubblicato in questi giorni il trailer ufficiale con la canzone di, nella sua nuovae, a fare da cornice musicale all'adattamento televisivo con protagonista Lola Tung del romanzo bestseller di Jenny Han. -foto ...

