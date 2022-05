Advertising

sportli26181512 : Tacopina attacca Mourinho: 'Non mi è mai piaciuto, preferisco uno come Dionisi': Joe Tacopina, oggi presidente dell… -

Joe, presidente della Spal , è stato in passato vice - presidente della Roma ed è tornato a ... Quando un allenatore liper non aver preso giocatori abbastanza buoni, dovrebbe andare ...... "ListItem", "position": 1, "name": "Catania News", "item": "https://www.itasportpress.it/catania - news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Catania,a ISP: 'Chi mi...Joe Tacopina, presidente della Spal ... Hanno messo un sacco di soldi e stanno facendo grandi cose. Quando un allenatore li attacca per non aver preso giocatori abbastanza buoni, dovrebbe andare nel ...L'ex vicepresidente della Roma ha commentato la qualificazione in finale dei giallorossi: "Non è il mio tipo di allenatore ideale".