Rino Gaetano secondo Jorit: il 2 giugno verrà inaugurata l’opera realizzata dallo street artist a Crotone (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà il quartiere “300 Alloggi” di Crotone a ospitare il grande murales realizzato dallo street artist campano Jorit in omaggio a Rino Gaetano. La facciata di un palazzo del quartiere Crotonese presenta, infatti, il volto del cantautore calabrese, su una superficie complessiva di poco inferiore ai 100 metri quadrati. Il viso di Rino scruterà i Crotonesi dall’alto di un edificio, sulla cui facciata sarà riportata anche una frase tratta dalla canzone “Ad esempio a me piace il Sud“: “Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me”. Commissionata dall’amministrazione comunale di Crotone, la lavorazione dell’opera vede impegnato Jorit dallo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà il quartiere “300 Alloggi” dia ospitare il grande murales realizzatocampanoin omaggio a. La facciata di un palazzo del quartierese presenta, infatti, il volto del cantautore calabrese, su una superficie complessiva di poco inferiore ai 100 metri quadrati. Il viso discruterà isi dall’alto di un edificio, sulla cui facciata sarà riportata anche una frase tratta dalla canzone “Ad esempio a me piace il Sud“: “Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me”. Commissionata dall’amministrazione comunale di, la lavorazione delvede impegnato...

