Presidente Consiglio UE | ricostruire Kyiv con i beni confiscati agli oligarchi russi

(Di venerdì 6 maggio 2022) IldelUE ha dichiarato di volere che i Paesi dell’eurozona confischino isequestrati ai magnatiper far pagare al Cremlino i danni subiti dalla guerra all’Ucraina.Ue: cosa ha dichiarato? L’UE all’inizio del mese scorso ha congelato 30 miliardi di euroe bieloinseriti nella lista nera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mark Zuckerberg a palazzo Chigi. Il fondatore di Facebook e presidente e ad di Meta ha incontrato il presidente del… - matteosalvinimi : Vi aggiorno da Palazzo Chigi. Grazie al confronto della Lega e del Centrodestra di governo con il Presidente del Co… - Mov5Stelle : Non vogliamo credere che il presidente del consiglio, Mario Draghi, non abbia letto la lettera che il 13 aprile sco… - c_h_i_ara24 : RT @Ucrainarussia: ?? #RussiaUkraineWar Le forze armate ucraine avrebbero abbattuto un'altra nave russa, la Russian frigate Admiral Makarov.… - michaelmc58 : RT @Ucrainarussia: ?? #RussiaUkraineWar Le forze armate ucraine avrebbero abbattuto un'altra nave russa, la Russian frigate Admiral Makarov.… -

Sassilive.it

Intanto secondo ilZelensky , dall'inizio dell'invasione le truppe russe hanno lanciato ... "Mosca ha mentito ripetutamente a questocon una sfrenata serie di teorie del complotto e ...Citazione Ildella commissione parlamentare per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) Robert Biedro (S&D, PL), ha dichiarato: "Gli stupri di massa, la violenza sessuale e ... Corte Costituzionale, Cicala (Presidente Consiglio Regione Basilicata) partecipa ad un incontro di studio Si terrà a Napoli il 10 Maggio, a partire dalle ore 09, presso Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del buon consiglio, in Capodimonte ... il tempo a venire“ commenta Giovanpaolo Gaudino, ...La Fism-Federazione nazionale scuole materne, alla quale in Italia aderiscono circa novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambine e bambini, promuove domani, sabato 7 maggio, ...