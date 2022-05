Pancake al cocco | ottimi a colazione e a merenda | li prepari in un attimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 6 maggio 2022) La versione aldeiè una vera scoperta! Leggermente esotici, con un retrogusto fresco e delicato, sono una delizia indescrivibile. A base di yogurt, latte e uova, sono leggeri e dietetici, soprattutto se sostituirete lo zucchero con il dolcificante e li accompagnerete con frutta fresca. Se desiderate una resa gluten free, utilizzate la farina di riso, per gli intolleranti al lattosio, al posto del latte vaccino, servitevi di quello vegetale, meglio se alper intensificarne il sapore! Preparateli per unain famiglia o per, da offrire ai più piccoli elarli con un dolcetto sano e genuino. Curiose? Iniziamo!al: ingredienti e preparazione Per 10s al ...